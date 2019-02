Bayern Munique perde em Leverkusen, líder Dortmund empata em Frankfurt

O Bayern Munique perdeu este sábado por 3-1 na visita ao Bayer Leverkusen, em jogo da 20.ª jornada da liga alemã de futebol, na qual o líder, Borussia Dortmund, empatou 1-1 no terreno do Eintracht Frankfurt.

O Dortmund chegou ao golo aos 22 minutos, por intermédio de Marco Reus, a passe do português Raphael Guerreiro, mas a equipa da casa, com o português Gonçalo Paciência no banco, chegou ao empate por Luka Jovic, aos 36.

Em Leverkusen, o Bayern colocou-se em vantagem aos 41 minutos, por intermédio de Goretzka, mas a equipa da casa deu a volta ao resultado no segundo tempo com golos de Bailey (53), Kevin Volland (63) e Lucas Alario (87).

O resultado deixa o hexacampeão com 42 pontos, menos sete do que o líder Borussia Dortmund e a apenas três do Borussia Mönchengladbach, que ainda este domingo visita o Schalke 04.

O Wolfsburgo venceu por 1-0 no terreno do Hertha Berlim, com um golo de Wout Weghorst, aos 68 minutos, mantendo-se no sexto lugar da competição, o último a garantir acesso a competições europeias.

O Hoffenheim empatou 1-1 com o Fortuna Düsseldorf, resultado idêntico ao conseguido pelo Nuremberga, penúltimo classificado, na receção ao Werder Bremen.



Lusa