Mónaco de Leonardo Jardim consegue primeira vitória caseira da temporada

O Mónaco saiu este sábado vitorioso na receção ao Toulouse (2-1), obtendo a primeira vitória em casa da época no primeiro jogo para o campeonato de Leonardo Jardim desde o seu regresso ao leme da equipa do Principado.

O internacional português Gelson Martins, que chegou ao Mónaco em janeiro por empréstimo do Atlético Madrid, fez a assistência para o golo do russo Aleksandr Golovin (15 minutos), mas o Toulouse respondeu cinco minutos depois por intermédio de Christopher Jullien e igualou a partida.

Já na segunda parte, aos 62 minutos, Cesc Fabregas - também recém-chegado ao Mónaco - aproveitou a assistência de Radamel Falcao para fixar o resultado final da partida (2-1), na qual se estreou Adrien Silva.

Nos outros jogos do dia disputados em França, o Angers derrotou o Dijon (1-0) e o Rennes bateu o Amiens (1-0).

Por seu turno, o Marselha foi batido na deslocação ao terreno do Reims por 2-1. A formação da casa adiantou-se no marcador aos 21 minutos por intermédio de Tristan Dingome e voltou a fazer mexer as redes do Marselha aos 68 minutos através do coreano Suk Hyun-Jun. O jovem francês Mathieu Cafaro esteve em destaque ao fazer as assistências para os dois golos.

O Marselha ainda tentou inverter o rumo dos acontecimentos na reta final do jogo, mas o tento do camaronês Clinton N'Jie aos 86 minutos foi insuficiente para que o clube do sul de França conseguisse evitar a derrota.

No domingo vão ser disputados os restantes jogos, Nimes-Montpellier e Lyon-Paris Saint-Germain, sendo já sabido que o Saint Étienne-Estrasburgo vai ser adiado devido à neve.



Lusa