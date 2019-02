Portugal na final da Taça Davis em pares

A seleção portuguesa de ténis reduziu a desvantagem frente ao Cazaquistão, com a vitória em pares de João Sousa e Gastão Elias perante Timur Khabibulin e Alekxandr Nedovyesov, na eliminatória de acesso às finais da Taça Davis.

Em Astana, a dupla portuguesa precisava de vencer o duelo para manter Portugal na corrida às finais da Taça Davis e impôs-se aos cazaques Khabibulin (154.º no 'ranking' de pares) e Nedovyesov (408.º na mesma hierarquia), por 3-6, 6-3 e 6-4, em uma hora e 40 minutos.

Com este triunfo, Portugal conquistou o primeiro ponto na eliminatória, reduzindo a desvantagem para 2-1, depois das derrotas em singulares de João Sousa e Pedro Sousa, na sexta-feira.João Sousa, número um português e 39.º do mundo, vai agora defrontar Mikhail Kukushkin, 55.º da hierarquia, no quarto e penúltimo encontro da eliminatória de acesso às finais da Taça Davis, que vão ser disputadas em Madrid, entre 18 e 24 de novembro.