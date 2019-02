Sporting de Braga tenta subir ao segundo lugar à espera do dérbi

O Sporting de Braga pode subir hoje provisoriamente ao segundo lugar da I Liga portuguesa de futebol, caso vença na visita ao Desportivo das Aves, na 20.ª jornada.

A sete pontos do líder FC Porto, a um do Benfica e com mais quatro do que o Sporting, o conjunto bracarense, sem derrotas há cinco encontros, pode ultrapassar as 'águias', que visitam no domingo o Sporting.

Pela frente, a equipa de Abel Ferreira joga em casa do Desportivo das Aves (15.º classificado), que somou dois triunfos desde a chegada do treinador Augusto Inácio.Antes, o Desportivo de Chaves, 17.º e penúltimo classificado, procura somar o segundo triunfo consecutivo, na receção ao Marítimo (13.º), que vem de duas vitórias como visitante.

Também o lanterna-vermelha Feirense tenta voltar aos triunfos após 17 jogos sem vencer, na visita ao Boavista (16.º), que também está abaixo da 'linha de água' e vem de quatro derrotas consecutivas.A ronda começou na sexta-feira, com o empate (2-2) entre Rio Ave e Tondela, sendo que o líder FC Porto apenas joga no domingo, em casa do Vitória de Guimarães (quinto).

Programa da 20.ª jornada:

Sexta-feira, 01 fev:

Rio Ave -- Tondela, 2-2.

Sábado, 02 fev:

Desportivo de Chaves -- Marítimo, 15:30.

Boavista -- Feirense, 18:00.

Desportivo das Aves -- Sporting de Braga, 20:30.

Domingo, 03 fev:

Santa Clara -- Portimonense, 14:00 locais (15:00 em Lisboa)

Nacional -- Vitória de Setúbal, 15:00.

Sporting -- Benfica, 17:30.

Vitória de Guimarães -- FC Porto, 20:00.

Segunda-feira, 04 fev:

Belenenses -- Moreirense, 20:15.