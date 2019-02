Artur Soares Dias vai arbitrar dérbi entre Sporting e Benfica

O árbitro Artur Soares Dias foi nomeado para arbitrar hoje o dérbi entre Sporting e Benfica, da 20.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, anunciou a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP).

Soares Dias, de 39 anos, já dirigiu quatro dérbis lisboetas, todos para o campeonato e no Estádio José Alvalade, o último dos quais em 22 de abril de 2017, quando os rivais empataram 1-1, com um golo de Adrien Silva, de grande penalidade, para o Sporting, e um tento, de livre, do sueco Lindelof, para o Benfica.

Antes, o juiz esteve nos triunfos 'encarnados' por 1-0, em 2015/16, selado com um tento do grego Mitroglou, e 2-0, em 2010/11, com golos dos argentinos Salvio e Gaitán, e na vitória 'leonina' por 1-0, com o penalti convertido pelo holandês Ricky van Wolfswinkel, em 2011/12.

No 16.º clássico que vai arbitrar, Soares Dias vai contar com João Pinheiro, da associação de Braga, no videoárbitro.

O dérbi entre Sporting, quarto com 39 pontos, e Benfica, terceiro com 44, está marcado para as 17:30, no Estádio José Alvalade.