Atlético de Madrid derrotado em casa do Bétis

O Atlético de Madrid saiu este domingo derrotado da visita ao Bétis e atrasou-se na perseguição ao líder Barcelona, que no sábado empatou em casa com o Valência, mas acaba por reforçar o primeiro lugar na liga espanhola de futebol.

O único golo do jogo surgiu aos 65 minutos por intermédio do avançado espanhol Sergio Canales, através da cobrança de um pontapé da marca de grande penalidade.

Apesar de o Atlético Madrid ter tido mais oportunidades de golo do que a formação sevilhana ao longo do jogo, o 1-0 manteve-se até ao final da partida, pelo que os 'colchoneros' ficam com os mesmos 44 pontos com que começaram esta jornada, ocupando o segundo lugar, ao passo que o líder Barcelona soma agora 50 pontos.

Quem pode aproveitar para se aproximar de ambos os rivais é o Real Madrid, que recebe ainda este domingo o Alavés.

Na outra partida já disputada este domingo em Espanha, o Villareal e o Espanhol empataram a duas bolas.



Lusa