Hat-trick de Aguero garante triunfo do Manchester City frente ao Arsenal

Um hat-trick de Sergio Aguero na receção ao Arsenal, em jogo da 25.ª jornada da liga inglesa de futebol, garantiu este domingo a vitória sobre o Arsenal e permitiu ao Manchester City, campeão em título, aproximar-se do líder, o Liverpool.

O internacional argentino abriu o marcador logo no primeiro minuto, e voltou a marcar aos 44, numa altura em que a partida estava empatada, depois de Koscielny ter marcado para os visitantes.

Aos 61 minutos da partida, na qual o português Bernardo Silva foi titular pelos campeões ingleses, Aguero estabeleceu o resultado final.

O Manchester City, que na semana foi derrotado por 2-1 na visita ao Newcastle, mantém-se na segunda posição, a três pontos do Liverpool, que na segunda-feira encerra a 25.ª jornada, com uma deslocação ao terreno do West Ham.

Com a derrota por 3-1, o Arsenal perdeu o quinto lugar para o Manchester United, que este domingo se impôs por 1-0 ao Leicester.



