Real Madrid vence Alavés e encurta distância para o topo da liga

O Real Madrid ganhou este domingo em casa ao Alavés por três golos sem resposta, aproveitando os deslizes de Barcelona e Atlético Madrid para se aproximar dos lugares cimeiros da classificação da liga espanhola de futebol.

Karim Benzema deu vantagem aos merengues à passagem da meia hora de jogo e, já na reta final da partida, Vinicius Junior (80 minutos) e Mariano (90+1) fixaram o resultado final do encontro.

Com os três pontos amealhados, o Real Madrid conta agora com 42 pontos, a apenas dois pontos do Atlético de Madrid e a oito do líder Barcelona.

O Atlético de Madrid saiu este domingo derrotado da visita ao Bétis e atrasou-se na perseguição ao líder Barcelona, que no sábado empatou em casa com o Valência, mas acaba por reforçar o primeiro lugar na liga espanhola de futebol face ao mais direto perseguidor.

Lusa