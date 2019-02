O futebolista maliano Moussa Marega sofreu este domingo uma lesão muscular no empate do FC Porto em casa do Vitória de Guimarães (0-0), e será reavaliado na esta segunda-feira, anunciaram os 'dragões'.

"Moussa Marega apresenta uma lesão muscular na face posterior da coxa esquerda e será reavaliado esta segunda-feira", lê-se numa nota publicada no site oficial do FC Porto.





Lusa