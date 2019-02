Nélson Oliveira agradece apoio após ter alta hospitalar

O futebolista internacional português Nélson Oliveira teve alta hospitalar e agradeceu esta segunda-feira o apoio que recebeu, após ter sido operado devido a várias lesões na cara, sofridas durante o jogo de sábado do Reading, em Inglaterra.

"Finalmente em casa. Quero agradecer a toda a equipa médica do Reading e do Hospital Royal Berkshire, que me ajudaram de forma brilhante nestes dias duros. Não tenho palavras para dizer o quão agradecido estou", escreveu o jogador na rede social Instagram.

Nélson Oliveira foi emprestado pelo Norwich ao Reading, treinado pelo português José Gomes, já no 'mercado de inverno'.

No domingo, também o defesa Tyrone Mings recorreu às redes sociais para lamentar o sucedido e desejar as melhoras a Nélson Oliveira, assegurando que ninguém se sente pior do que ele.

Lusa