Paulo Gonçalves interpelado pelo líder dos Superdragões

O antigo dirigente do Benfica e arguido no processo e-toupeira foi interpelado esta segunda-feira pelo líder dos Superdragões num restaurante na Foz do Porto.

Em comunicado, a direção da claque do FC Porto já se demarcou da conduta de Fernando Madureira, dizendo que é com “surpresa e perplexidade” que vêm as imagens divulgadas pela comunicação social.

Os Superdragões dizem ainda estarem “convictos e confiantes” de que o líder da claque "poderá demonstrar a licitude de todos os seus procedimentos e condutas".