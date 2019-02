Nani deve falhar dérbi para a Taça

O avançado Nani deve falhar o dérbi de amanhã. O jogador voltou a não treinar esta manhã. Tem um estiramento inguinal e, tal como Mathieu, não deve ser opção para Marcel Keizer.

Ristovski também é baixa, já que vai cumprir o segundo de dois jogos de suspensão devido à expulsão em Setúbal, embora o Sporting tenha recorrido do castigo. Há ainda a possibilidade de Tiago Ilori se poder estrear no centro da defesa com a camisola dos leões.

Benfica e Sporting medem forças esta quarta-feira, às 20h45, em jogo da primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal.