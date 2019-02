Odysseas Vlachodimos é ausência confirmada no dérbi por castigo

O guarda-redes grego do Benfica Odysseas Vlachodimos é ausência confirmada no dérbi de quarta-feira entre Benfica e Sporting, da primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal em futebol, segundo o mapa de castigos revelado esta terça-feira.

A secção profissional do conselho de disciplina da Federação Portuguesa de Futebol confirmou assim o castigo a Vlachodimos, expulso aos 85 minutos do jogo de domingo disputado em Alvalade, da 20.ª jornada da I Liga e que o Benfica venceu por 4-2.

Vlachodimos derrubou o avançado Bas Dost em plena grande área, impedindo assim o golo dos 'leões'. Na conversão da respetiva grande penalidade, o holandês bateu o belga Svilar, que entrou para a baliza 'encarnada', reduzindo o resultado para 4-2.

Por situação idêntica a Vlachodimos, impedir golo do adversário, Jadson Morais (Portimonense) foi expulso com vermelho direto, o mesmo sucedendo com João Schmidt (Rio Ave), que foi considerado expulso no final do jogo frente ao Tondela por palavras dirigidas à equipa de arbitragem, enquanto Ricardo Alves (Tondela) atingiu uma série de cinco cartões amarelos.

Lusa