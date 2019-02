Ticha Penicheiro nomeada para o Hall of Fame da WNBA

A antiga basquetebolista portuguesa Ticha Penicheiro vai integrar o 'Hall of Fame' da Liga Norte-americana feminina (WNBA), entrando na classe de 2019, que será admitida em 08 de junho, foi hoje anunciado.



Segundo a Federação Portuguesa de Basquetebol, a ex-praticante vai receber o troféu Eastman e um anel a assinalar a ocasião, ao lado de Joan Cronan, Nora Lynn Finch, Ruth Riley, Carolyn Bush Roddy e Valerie Still.



Patrícia Nunes Penicheiro, nascida em 1974, venceu um campeonato da WNBA em 2005, com as Sacramento Monarchs, e integrou a equipa 'all star' do campeonato em quatro ocasiões.



A antiga basquetebolista tem o segundo melhor registo de assistências da história da prova e é considerada uma das melhores bases que já passaram pelo campeonato, numa carreira em que, nos Estados Unidos, passou por Monarchs (1998-2009), mas também por Los Angeles Sparks e Chicago Sky.



Na Europa, representou vários clubes, como o Parma, o Valenciennes, o Ecaterimburgo, o Spartak de Moscovo, o Galatasaray ou o Algés e Dafundo, tendo começado na Universidade Old Dominion a carreira norte-americana.



Depois de 15 anos na WNBA, Ticha Penicheiro foi em 2016 votada como uma das 20 melhores jogadoras dos primeiros 20 anos do campeonato.

Lusa