O FC Porto e o Sporting de Braga jogam a primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal no dia 26 de fevereiro. Por isso, a equipa de Sérgio Conceição está agora concentrada na preparação do jogo com o Moreirense da 21.ª jornada do campeonato nacional.

As duas equipas estão separadas por 16 pontos, sendo que o FC Porto é líder do campeonato com 50 pontos e a equipa de Ivo Vieira ocupa a 5.ª posição, com 34 pontos.

Sérgio Conceição não pode contar com Marega, Aboubakar e Marius.