PSG precisa de prolongamento para eliminar adversário do terceiro escalão na Taça

O Paris Saint-Germain (PSG) precisou de 102 minutos para marcar um golo aos amadores do Villefranche, equipa do terceiro escalão do futebol francês, e assegurar uma vaga nos quartos de final da Taça de França.

A equipa da casa resistiu até final do tempo regulamentar e acabou por 'cair' somente no prolongamento, numa altura em que os seus jogadores já acusavam o desgaste a que foram forçados para travar o maior poderio do PSG.

Só ao minuto 102 é que os campeões de França lograram abrir o marcador, através do internacional alemão Julian Draxler, assistido por Edinson Cavani, e a partir daí a resistência do Villefranche colapsou.

Moussa Duaby fez o segundo golo, aos 113 minutos, e Edinson Cavani o terceiro, aos 119, ambos com assistências de Kylian Mbappé.

Já garantiram um lugar nos quartos de final as equipas do PSG, Nantes, Dijon, Caen, Orléans (segundo escalão), Vitre (quarto escalão), faltando apurar duas, que saírão dos jogos Rennes-Lille (hoje) e Guingamp-Lyon (quinta-feira).

Lusa