O Benfica e o Peñarol chegaram a acordo para o empréstimo do defesa central Cristián Lema ao emblema uruguaio.

O empréstimo é válido até meio da época no Uruguai (final da temporada em Portugal), com o Peñarol a ficar com opção de compra do futebolista argentino.

Lema realizou apenas dois jogos ao serviço das águias.