Portugal mantém sexto lugar no ranking da FIFA

Portugal manteve o sexto lugar do ranking de seleções de futebol da FIFA, divulgado esta quinta-feira, que continua a ser liderado pela Bélgica e no qual o Qatar protagonizou a maior subida, depois de ter vencido a Taça Asiática.

Numa tabela que não sofreu alterações no 'top 10', a Bélgica lidera, com um ponto de vantagem sobre a França, segunda colocada, seguida do Brasil, terceiro, Croácia e Inglaterra, quarto e quinto classificados, respetivamente.

O Irão, que até à semana passada foi orientado pelo português Carlos Queiroz, subiu do 29.º para o 22.º posto, depois de ter chegado às meias-finais da Taça Asiática, nas quais foi afastado pelo Japão, que subiu 23 posições, até ao 27.º lugar.

O Qatar protagonizou a maior ascensão da tabela, ao subir 35 posições, para o 55.º lugar, depois de se ter sagrado, pela primeira vez, campeão asiático de futebol, depois de ter derrotado na final o Japão, por 3-1.

A Coreia do Sul, orientada por Paulo Bento, que foi eliminada pelo Qatar nos quartos de final da Taça Asiática, subiu do 53.º para o 38.º lugar.

O Burkina Faso, treinado por Paulo Duarte, ocupa o 62.º lugar, Cabo Verde, de Rui Águas, está no 74.º, e Moçambique, de Abel Xavier, no 116.º.

Ranking da FIFA a 07 de fevereiro

1. Bélgica, 1.727.

2. França, 1.726.

3. Brasil, 1.676.

4. Croácia, 1.634.

5. Inglaterra, 1.631.

6. Portugal, 1.614.

7. Uruguai, 1.609.

8. Suíça, 1.599.

9. Espanha, 1.591.

10. Dinamarca, 1.589. (...)

38. Coreia do Sul, 1.451.

62. Burkina Faso, 1.371.

74. Cabo Verde, 1.325.

116. Moçambique, 1.167.

118. Guiné-Bissau, 1.158.

125. Angola, 1.131.

183. Macau, 925.

185. São Tomé e Príncipe, 920.

196. Timor-Leste, 900.

Lusa