Sérgio Conceição critica castigo da UEFA a Corona

O mexicano é assim mais uma baixa para Sérgio Conceição, depois de Marega também ter de ficar de fora por lesão. O treinador do FC Porto confirmou a ausência do jogador e mostrou-se critico quanto ao castigo.

A UEFA entendeu que o jogador forçou o cartão amarelo no jogo com o Schalke 04, na quinta jornada da fase de grupo, para que assim limpasse o registo disciplinar.

Depois de ver o terceiro amarelo naquele encontro, Corona falhou automaticamente o jogo com o Galatasaray, numa altura em que os dragões já tinham o apuramento assegurado.

No entanto, o organismo entendeu que o cartão foi propositado e isso fez com que a UEFA castigasse o portista com um segundo jogo de castigo.