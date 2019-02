Bétis e Valência empatam a 2 golos na primeira mão das meias-finais da Taça do Rei

Bétis e Valência empataram hoje a dois golos em jogo da primeira mão das meias-finais da Taça do Rei de futebol e deixaram tudo em aberto para a segunda mão, no estádio Mestalla, dentro de 20 dias.

A equipa de Sevilha, com o internacional português William Carvalho no 'onze' inicial, depois de ter estado em dúvida por causa de uma lesão no joelho, chegou a ter uma vantagem de dois golos, ao marcar à beira do intervalo, aos 45 minutos, pelo avançado Loren, e aos 54 minutos, pelo veterano Joaquín, na execução de um canto direto.

A reação do Valência chegou nos últimos 20 minutos, materializada com os golos do internacional russo Denis Cheryshev, aos 70 minutos, e do francês Kevin Gameiro, aos 90+2.

O internacional português Gonçalo Guedes não foi convocado, apesar de estar clinicamente apto da grave lesão no adutor da perna esquerda que o afastou dos relvados desde outubro do ano passado, no jogo da oitava jornada frente ao FC Barcelona.

No outro jogo das meias-finais disputado na quarta-feira, FC Barcelona e Real Madrid empataram a um golo em Camp Nou.

Os dois jogos da segunda mão das meias finais realizam-se no próximo dia 27 de fevereiro, nos estádios Mestalla e Santiago Bernabéu.

Lusa