FC Porto empata com o Moreirense

O FC Porto empatou hoje a um golo no terreno do Moreirense, no jogo que abriu a 21.ª jornada da Primeira Liga.

David Texeira (79') deu vantagem à equipa minhota, com Herrera (90+2') a salvar um ponto para os azuis e brancos.

Com esta igualdade, o FC Porto passa a somar 51 pontos, segura a liderança isolada mas pode ficar com apenas um ponto de vantagem sobre o Benfica, caso os encarnados vençam o Nacional (domingo às 17h30). Já o Moreirense, que tem sido a equipa sensação desta Liga, segue no 5.º lugar com 35 pontos.

Na próxima jornada, os dragões recebem o Vitória de Setúbal (16 de fevereiro às 20h30) e o Moreirense defronta, em casa, o Tondela (17 de fevereiro às 15h00).