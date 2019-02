Jardel deve falhar a receção do Benfica ao Nacional da Madeira. O jogador lesionou-se no jogo da Taça de Portugal com o Sporting, na quarta-feira, tendo sido substituído aos 37 minutos de jogo.

Para o encontro da 21.ª jornada, Bruno Lage ainda não deve poder contar com os também lesionados Conti, Fejsa e Jonas.

O jogo Benfica-Nacional é no domingo a partir das 17:30.