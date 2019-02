Barcelona empata 0-0 em Bilbau e Real Madrid fica a seis pontos

O FC Barcelona sofreu este domingo no empate 0-0 em casa do Athletic Bilbau, permitindo ao perseguidor Real Madrid aproximar-se para seis pontos.

O segundo empate consecutivo na liga, após o 2-2 caseiro com o Valência, teve, ainda assim, muito Ter Stegen, pois o guarda-redes alemão evitou que os bascos materializassem em golo as melhores oportunidades do encontro.

Os catalães, que alinharam com o lateral português Nélson Semedo, somam agora 51 pontos face aos 45 dos 'merengues', que no sábado destronaram do segundo lugar o Atlético de Madrid, impondo-se por 3-1 em casa do rival, que agora é terceiro com 44 pontos.

No terceiro jogo seguido sem vencer - empate caseiro 1-1 na quarta-feira com o Real Madrid, na primeira mão das meias-finais da Taça do Rei-, o FC Barcelona mostrou-se quase sempre impotente frente a um oponente mais audaz e inconformado, e que esteve mais perto de poder vencer o encontro.

Com André Silva e Daniel Carriço no 'onze', o Sevilha esteve a perder em casa 2-0 com o Eibar, com tentos de Orellana (22) e Charles (63), porém, e quando já atuava com 10, por expulsão de Banega (84), ainda reagiu a tempo de resgatar um ponto.

O francês Ben Yedder (88), após tabela, e Pablo Sarabia (90+2), com um desvio de bola a antecipar-se ao guarda-redes na pequena área, consumaram o empate.

Com este resultado, o Sevilha mantém o quarto lugar com 37 pontos, enquanto o Eibar é 10.º com 30.

William Carvalho foi impotente para travar o concludente 3-0 do Leganés ao Bétis, com 'hat-trick' do jovem avançado marroquino Youssef En-Nesyri (22, 36 e 66).

O Bétis, que viu o ex-benfiquista Javi Garcia expulso aos 80 minutos, é sexto com 32 pontos, os mesmos do Alavés, que, na segunda-feira, recebe o Levante, enquanto o Leganés subiu ao 11.º posto, com 39.

Valência, com Gonçalo Guedes a entrar aos 75 minutos, e Real Sociedad empataram 0-0, continuando juntos no oitavo lugar, com 31 pontos.

