Sporting vence na visita ao Feirense por 3-1

O Sporting venceu este domingo em casa do Feirense por 3-1, em jogo da 21.ª jornada da I Liga de futebol, recuperando, a exemplo de Benfica e Sporting de Braga, dois pontos ao líder FC Porto.

Os 'leões' adiantaram-se mesmo em cima do intervalo, ao beneficiarem de um golo na própria baliza de Briseño, numa primeira parte em que o Feirense viu um golo anulado pelo vídeoárbitro, decisão muito contestada pela equipa de Santa Maria da Feira.

Em vantagem ao intervalo, o Sporting entrou melhor na etapa complementar e Bruno Fernandes 'bisou', ao marcar aos 58 e 68 minutos, tendo os 'fogaceiros' reduzido aos 76, pelo búlgaro Petkov.

Com esta vitória, o Sporting conservou o quarto posto da classificação, agora com 42 pontos, menos sete do que o Sporting de Braga (terceiro), oito do que o Benfica (segundo) e nove do que o FC Porto (líder), enquanto o Feirense, que estreou o treinador Filipe Martins, continua último com 14 pontos, menos seis do que o Marítimo, a primeira equipa acima da linha de despromoção.

Com Lusa