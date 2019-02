Nani está de saída do Sporting

Nani tem uma proposta do Orlando City, dos Estados Unidos, e está de saída do Sporting. O jogador deve viajar nos próximos dias para fazer exames médicos e assinar contrato com o clube da liga norte-americana de futebol.

O internacional português tem uma proposta vantajosa em mãos, e a saída vai permitir ao Sporting poupar quatro milhões de euros por ano em salários.

No início da temporada, o jogador regressou ao Sporting, e tinha contrato até 2020 e mais um de opção.

Nani tem estado longe dos relvados desde o dérbi em Alvalade, devido a problemas físicos, mas já era conhecido o interesse do clube norte-americano.