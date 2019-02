UEFA diz que utilização de videoárbitro na Liga dos Campeões foi "perfeita"

A introdução do vídeoárbitro nos primeiros quatro jogos dos oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol foi feita de forma "perfeita", disse hoje o chefe dos árbitros da UEFA, o italiano Roberto Rosetti.

Numa publicação no sítio 'online' da UEFA, Rosetti elogiou o "grande nível de rendimento dos árbitros" e as várias decisões tomadas, quer no campo quer pelo VAR, com destaque para um possível penálti por mão na bola na área do FC Porto, na derrota dos campeões lusos em Roma (2-1).

Ao todo, o jogo no estádio Olímpico de Roma teve quatro situações com intervenção do vídeoárbitro, entre elas o possível fora de jogo no golo do espanhol Adrián Lopez.Por seu lado, o Manchester United-Paris Saint Germain, que acabou com a vitória dos franceses por 2-0, não teve qualquer intervenção.

No triunfo do tricampeão europeu em título Real Madrid por 2-1 face ao Ajax, em Amesterdão, foi anulado um golo ao argentino Tagliafico, para os holandeses, uma vez que um jogador estava em posição de fora de jogo e interferiu na ação do guarda-redes Segundo Roberto Rosetti, os resultados comprovam "todo o trabalho duro" colocado na implementação da tecnologia, que vai ser utilizada na Liga dos Campeões, mas também na final da Liga Europa, na Supertaça Europeia, na fase final da Liga das Nações e no Europeu de sub-21.

