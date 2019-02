Direção do Sporting faz balanço da situação do clube desde a tomada de posse

O Conselho Diretivo do Sporting vai fazer na sexta-feira, 22 de fevereiro, um balanço e exposição da situação do clube desde setembro de 2018, altura da tomada de posse, informou hoje em comunicado divulgado no site oficial.

"É nossa firme convicção que a situação do clube exigia, por estrito sentido de responsabilidade, uma gestão silenciosa. Neste momento, e porque o Sporting é e será sempre dos sócios, impõe-se a verdade sobre o "Estado da Nação", o que faremos em conferência de imprensa, sem prejuízo da apresentação mais detalhada, a fazer na próxima Assembleia Geral", indica o comunicado.

No mesmo texto, o Conselho Diretivo apela ao sentido de responsabilidade dos sportinguistas: "Todos são necessários para recuperarmos a essência, o nosso ADN. É fundamental voltar a semear, organizar, investir. E com a força dos nossos sócios e adeptos, com o profissionalismo e entrega de todos os que vestem a nossa camisola, por mais dificuldades, por mais rasteiras, por mais adversidades que existam, o Sporting resistirá a tudo, continuará o seu caminho e vai reerguer-se", assinalou.

O comunicado da direção do Sporting é divulgado um dia depois de o ex-presidente do clube lisboeta Bruno de Carvalho ter lançado o livro intitulado Sem Filtro, sobre os bastidores da sua passagem por Alvalade, no qual visa, entre outros, o atual presidente Frederico Varandas e o ex-treinador Jorge Jesus.



Lusa