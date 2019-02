Griezmann dá vitória sofrida ao Atlético de Madrid na visita ao Rayo

Um golo solitário do francês Antoine Griezmann deu hoje a vitória ao Atlético de Madrid na visita ao Rayo Vallecano, em jogo da 24.ª jornada da Liga espanhola de futebol.

Numa partida complicada para os comandados de Diego Simeone, o tento do francês, aos 74 minutos, a passe do 'reforço' Morata, fez a diferença e colocou os madrilenos no segundo lugar provisório.

O Atlético de Madrid tem agora mais dois pontos do que o rival Real Madrid, que só joga no domingo, e segue a quatro do líder FC Barcelona, que hoje recebe o Valladolid, pelas 19:45.

No primeiro tempo, Adrian Embarba testou o guarda-redes esloveno Jan Oblak, antigo guardião de Benfica, Rio Ave e União de Leiria, por duas vezes, nas oportunidades mais claras do Rayo Vallecano.

Na segunda etapa, a formação de Vallecas continuou a apostar no contra-ataque, sobretudo devido às ações de Raul de Tomás, com o português Bebé a entrar aos 57 minutos.

O golo de Griezmann, que foi contestado pela defesa do Rayo junto da arbitragem, acabou por ser a única oportunidade clara de golo para os candidatos ao título, num jogo em que Diego Costa voltou à competição, dois meses e 10 dias depois de sofrer uma lesão no pé esquerdo.

Aos 90+1, Oblak voltou a 'salvar' os 'colchoneros', com uma defesa a um cabeceamento do senegalês Abdoulaye, ex-jogador do FC Porto, e segurou os três pontos. O Rayo vai passar mais uma jornada em 18.º e antepenúltimo, primeiro dos lugares de descida.

No primeiro jogo do dia, o Celta de Vigo, treinado por Miguel Cardoso, sofreu a oitava derrota com o técnico português ao comando, em 12 jogos, ao ser goleado em casa pelo Levante, por 4-1.

Com este resultado, o conjunto galego manteve-se com 24 pontos, no 16.º posto, enquanto o Levante, que vinha de três jogos sem ganhar e apresentou Ruben Vezo de início, saltou, provisoriamente, para 11.º, com 30.



