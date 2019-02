Jefferson e Borja regressam aos convocados do Sporting para o jogo com o Braga

Os defesas Jefferson e Borja voltaram hoje à lista de convocados do Sporting para o jogo com o Sporting de Braga, da 22.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, depois de terem ficado fora dos eleitos para a Liga Europa.

Em relação ao encontro de quinta-feira com o Villarreal, da primeira mão dos 16 avos da Liga Europa, que os 'leões' perderam por 1-0, o técnico Marcel Keizer promoveu quatro alterações, chamando, além dos dois defesas, os médios Francisco Geraldes e Doumbia, que não estão inscritos para a competição europeia.

Fora das opções para o encontro de domingo, em Alvalade, ficaram, em relação ao jogo com os espanhóis, o defesa Bruno Gaspar, os médios Petrovic e Miguel Luís e o avançado Jovane Cabral.

Nani, ainda afetado por um problema na região inguinal, e o médio Battaglia, em longo processo de recuperação de uma lesão nos ligamentos do joelho direito, também estão de fora, tal como o defesa Mathieu, igualmente lesionado.

No domingo, o Sporting, quarto classificado da I Liga, com 42 pontos, recebe o Sporting de Braga, terceiro, com 49, no Estádio José Alvalade, pelas 20:00, em encontro da 22.ª ronda do campeonato.

Lista de 18 convocados do Sporting:



- Guarda-redes: Salin e Renan.

- Defesas: Tiago Ilori, Coates, Jefferson, André Pinto, Ristovski e Borja.

- Médios: Bruno Fernandes, Acuña, Gudelj, Wendel, Francisco Geraldes e Doumbia.

- Avançados: Raphinha, Diaby, Bas Dost e Luiz Phellype.



Lusa