Manchester City elimina Newport e segue para os "quartos" da Taça de Inglaterra

O Manchester City qualificou-se hoje para os quartos de final da Taça de Inglaterra, ao vencer por 4-1 o modesto Newport County, do IV escalão do futebol inglês (League Two), depois de um nulo ao intervalo.

O resultado final não deixa transparecer as dificuldades que a equipa do Newport colocou ao Manchester City, que só na segunda parte conseguiu chegar aos golos, apesar de ter apresentado um 'onze' com um misto entre habituais titulares e suplentes de luxo.

O internacional alemão Leroy Sané abriu o marcador aos 51 minutos, Phil Foden fez o segundo golo, aos 75, ambos após assistências do brasileiro Gabriel de Jesus, mas o Newport ainda reduziu, aos 88, pelo irlandês Pedraig Amond.

No entanto, os 'citizens' ainda marcariam mais dois golos nos últimos momentos da partida, aos 90 e 90+4 minutos, por Phil Foden, que bisou, e o argelino Riyad Mahrez, respetivamente.

O internacional português Bernardo Silva foi poupado por Pep Guardiola, que o colocou no banco de suplentes durante os 90 minutos, a par de outros habituais titulares como Kevin De Bruyne, Sterling e Chris Walker.

Nos outros dois jogos de hoje, o Brighton, da 'Premier League', recebeu e venceu o Derby County, do II escalão, por 2-1, enquanto o Milwall, também da divisão secundária, foi ao terreno do Wimbledon (III) vencer por 1-0, qualificando-se ambos para os quartos de final da competição.

Lusa