Portugal perde com a Espanha na final do primeiro Europeu de futsal feminino

A seleção portuguesa feminina de futsal falhou hoje a possibilidade de se tornar a primeira campeã europeia da modalidade, ao perder por 4-0 com a Espanha na final da edição inaugural do Campeonato da Europa, disputado em Gondomar.

A Espanha sentenciou o encontro ainda durante a fase inicial da primeira parte, com golos marcados por Mayte, aos quatro minutos, Anita, aos seis, e Romero, aos 10, tendo Sotelo dado maior expressão ao triunfo espanhol aos 36, fixando o resultado final no Pavilhão Multiusos de Gondomar.

No jogo de atribuição do terceiro e quarto lugares, a Ucrânia, que foi batida por Portugal nas meias-finais por 5-1, perdeu por 3-2 no desempate por grandes penalidades com a Rússia - afastada do jogo decisivo pela goleada por 5-0 imposta pela Espanha -, depois de um empate 2-2 no fim do tempo regulamentar.



Lusa