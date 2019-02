Benfica vence e segue na perseguição ao FC Porto

O Benfica venceu hoje no terreno do Desportivo das Aves por 3-0, no jogo que fechou a 22.ª jornada da Primeira Liga.

Seferovic (3'), Rafa (36') e Ferro (59'), que acabou expulso com vermelho direto aos 64 minutos, fizeram os golos do triunfo encarnado.

Com esta vitória, as águias passam a somar 53 pontos, menos um que o líder FC Porto e mais quatro que o SC Braga, terceiro classificado. Já o Aves continua no 16.º e antepenúltimo lugar, em zona de despromoção, com 21 pontos.

Na próxima jornada, o Benfica recebe o Chaves (25 de fevereiro às 21h15) e o Aves desloca-se ao Algarve para defrontar o Portimonense (23 de fevereiro às 18h00).