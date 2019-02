Nani deixa Sporting com um "misto de sentimentos"

O futebolista internacional português Nani, confirmado hoje como reforço dos Orlando City, dos Estados Unidos, deixou uma mensagem de despedida aos adeptos do Sporting confessando o entusiasmo com o novo desafio e a nostalgia de deixar os 'leões'.

"É com um misto de sentimentos que deixo o clube do meu coração. Por um lado, estou entusiasmado por enfrentar mais um novo desafio na minha vida, mas por outro sinto-me verdadeiramente nostálgico ao deixar uma casa que me deu tanto. O Sporting significa tudo para mim. Foi aqui que cresci, que de criança me fiz homem, e foi também aqui que sempre me senti em casa quando tive oportunidade de regressar", destacou em comunicado o extremo.

Nani aproveitou a ocasião para assinalar o "verdadeiro orgulho" por ter usado a braçadeira de capitão no seu regresso e admitiu que nem tudo correu bem nesta última passagem por Alvalade, embora garanta que nunca pensou sair do clube.

"Todas as vezes que entrei em campo com as nossas cores, dei tudo o que tinha. Vencer a Taça da Liga foi uma alegria imensa... e, como todos os meu colegas, lutei para que o clube alcançasse todos os seus objetivos ao longo desta temporada. Não posso negar que tivemos altos e baixos durante este ano, mas para ser sincero nunca pensei em sair", sublinhou.

Ainda assim, o futebolista de 32 anos vincou que "por vezes a vida proporciona oportunidades que são boas para todos", explicando que a mudança para a liga de futebol norte-americana é "interessante" para si e para a sua família e "muito apelativa para o clube também", pelo que decidiu avançar com uma nova experiência.

"Poderia dizer adeus, mas não o farei. Digo até logo, porque voltaremos a ver-nos em breve. Porque o verdadeiro amor nunca morre e este dá-me a certeza que nos voltaremos a encontrar. Um grande obrigado a todos os sócios e adeptos do Sporting, aos meus colegas e a todo o staff que nos ajuda todos os dias a trabalhar melhor", rematou.

O extremo internacional português rescindiu com o Sporting o contrato válido até junho de 2020 e assinou pelos Orlando City, anunciaram hoje os dois clubes.

Na última passagem pelos 'leões', iniciada no verão de 2018, Nani realizou 28 jogos, marcou nove golos, fez sete assistências e ganhou um título (Taça da Liga).

Formado no Real Massamá e no Sporting, no qual chegou à equipa principal em 2005/06 antes de rumar ao Manchester United, Nani já tinha regressado a Alvalade na temporada de 2014/15, por empréstimo do clube inglês.

Além de Sporting e de Manchester United, ao qual esteve vinculado oito anos (2007-2015), Nani alinhou nos turcos do Fenerbahçe, em 2015/16, e, na época seguinte, nos espanhóis do Valência, que o cederam na temporada passada aos italianos da Lazio.

Nani marcou 24 golos nas 112 ocasiões que jogou por Portugal, ao serviço da qual se sagrou campeão da Europa em 2016.

Além do título europeu, Nani conquistou uma Liga dos Campeões (2007/08), um Mundial de clubes (2008), quatro Ligas inglesas (2007/08, 2008/09, 2010/11 e 2012/13), duas Taças da Liga inglesa (2008/09 e 2009/10), duas Taças de Portugal (2006/07 e 2014/15) e uma Taça da Liga (2018/19).

Lusa