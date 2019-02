Ronaldo à procura de golos para somar oitavo título de melhor marcador na Liga dos Campeões

O futebolista português Cristiano Ronaldo precisa de golos nos oitavos de final da Liga dos Campeões para poder continuar a sonhar com um oitavo título de melhor marcador da prova e sétimo consecutivo.

Depois de só ter 'faturado' uma vez na fase de grupos, o seu pior registo desde 2008/09, a última época ao serviço do Manchester United, Ronaldo começa a fase a eliminar a sete do líder dos marcadores, o polaco Robert Lewandowski, do Bayern Munique, e a cinco do argentino Lionel Messi, do FC Barcelona.



O agora '7' da Juventus, que só marcou na receção ao Manchester United (1-2), não enfrenta, porém, uma missão impossível, nem nada que se pareça com isso, face aos seus impressionantes números pós fase de grupos: 60 golos, mais do que qualquer outro jogador.

Cristiano Ronaldo, que lidera a tabela dos marcadores do campeonato italiano (19 golos, em 24 jogos), já marcou 20 tentos nos oitavos de final, 23 nos quartos de final, 13 nas meias-finais e ainda quatro em finais.



A ajudar à 'festa', o internacional luso, destacado melhor marcador da história da 'Champions', com 121 golos, em 158 jogos, vai enfrentar o Atlético de Madrid, ao qual já marcou por 22 vezes, em 31 encontros, incluindo quatro na Liga dos Campeões.



Em seis épocas no Manchester United, de 2003/04 a 2008/09, Cristiano Ronaldo ficou-se pelos 15 golos - em 52 encontros - mais de metade dos quais (oito) em 2007/08, conquistando o primeiro 'título' de melhor marcador, no ano do seu primeiro cetro.



A mudança para Madrid trouxe um Ronaldo muito mais goleador: na 'Champions', aquele que no último defeso deixou o Bernabéu como melhor marcador da história do 'maior' clube do mundo (451 golos), apontou 'apenas' 105 tentos, em 101 jogos.



Nas primeiras três épocas, o português não conseguiu ser o melhor marcador da prova, mas 'tomou-lhe o gosto' em 2012/13 e já vai em seis 'coroas' consecutivas de 'rei' dos golos.

Ronaldo apontou 12 em 2012/13, 17 em 2013/14, estabelecendo um novo recorde numa só edição da competição -- pertencia a Messi, com 14, em 2011/12 -, 10 em 2014/15, 16 em 2015/16, 12 em 2016/17 e 15 na época passada.



Entre estes seis triunfos, apenas um foi partilhado, já que, em 2014/15, Lionel Messi e o brasileiro Neymar, ambos jogadores do FC Barcelona, também somaram 10 tentos.



No que respeita ao total na Liga dos Campeões, Ronaldo lidera a tabela de forma confortável, com 121 golos, contra 106 de Messi, 71 do já retirado espanhol Raul, 59 do francês Karim Benzema, 56 do ex-jogador holandês Ruud van Nistelrooy e 53 de Lewandowski.



Além dos muitos golos, o mais internacional e melhor marcador da história da seleção lusa também já conta cinco títulos (2007/08, 2013/14, 2015/16, 2016/17 e 2017/18) e é o jogador de campo com mais jogos, só 'perdendo' para Casillas (173).



O encontro entre o Atlético de Madrid e a Juventus, da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, realiza-se na quarta-feira, pelas 20:00, no Wanda Matropitano, em Madrid, que será o palco da final da prova, em 01 de junho.

