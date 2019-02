Benfica renova contrato com Bruno Lage até 2023

Em comunicado à CMVM, o clube confirma que o treinador prolongou o vínculo até 2023. Bruno Lage começou a época na equipa B dos encarnados, mas já leva 10 vitórias em 11 jogos à frente da equipa principal. O Benfica está a um ponto do lider Porto no campeonato, segue nas meias-finais da Taça de Portugal e está nos 16-avos-de-final da Liga Europa.

O Benfica venceu ontem no terreno do Desportivo das Aves por 3-0, no jogo que fechou a 22.ª jornada da Primeira Liga.

Seferovic (3'), Rafa (36') e Ferro (59'), que acabou expulso com vermelho direto aos 64 minutos, fizeram os golos do triunfo encarnado.

Com esta vitória, as águias passam a somar 53 pontos, menos um que o líder FC Porto e mais quatro que o SC Braga, terceiro classificado. Já o Aves continua no 16.º e antepenúltimo lugar, em zona de despromoção, com 21 pontos.