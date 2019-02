À saída do estádio Wanda Metropolitano, Ronaldo recusou falar com os jornalistas na zona mista e fez apenas o gesto de uma mão aberta, dizendo: "Cinco Champions, o Atlético zero":

Uma provocação em referência às cinco Ligas dos Campeões que o internacional português já conquistou, duas delas em finais contra o Atlético de Madrid, que nunca se sagrou campeão europeu.

Hoje, na primeira mão dos oitavos-de-final, a Juve saiu de Madrid com uma derrota por 2-0.