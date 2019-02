Elisabete Jacinto pondera colocar um ponto final na carreira

A piloto portuguesa Elisabete Jacinto, que recentemente venceu a África Eco Race ao volante de um camião, anunciou esta quarta-feira que vai fazer uma pausa nas competições para "perceber se há condições para continuar" a carreira.

A piloto admitiu que para continuar a competir necessita de "apoios maiores" que lhe possibilitem "evoluir a todos os níveis". Ainda assim, garantiu que não se dá por vencida e prometeu "estudar alternativas para se manter no ativo".

"A parte técnica é algo que exige um grande apoio, e para competir preciso que seja maior do que o que tenho neste momento. Levei até ao limite o trabalho de preparação técnica do meu camião. E quando se compete queremos estar sempre a evoluir. E neste momento, não sinto que, com estas condições, consiga evoluir", referiu a piloto à margem da apresentação no Porto do seu livro "Cem imagens. Algumas histórias".