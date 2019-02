Paris Saint-Germain goleia Montpellier e soma 15 pontos de vantagem

O Paris Saint-Germain goleou hoje por 5-1 na receção ao Montpellier, que ficou sem o defesa central Pedro Mendes devido a lesão, e soma 15 pontos de vantagem na Liga francesa de futebol, com menos um jogo disputado.

No Parque dos Príncipes, num encontro em atraso da 17.ª jornada, os parisienses, sem os lesionados Neymar e Cavani, foram os primeiros a marcar, pelo defesa central Kurzawa, aos 13 minutos, antes de Pedro Mendes ser substituído com queixas num joelho, aos 19.

Mollet empatou para a formação do sul de França, aos 31, mas, ainda antes do intervalo, o argentino Angel Di María recolocou os campeões gauleses em vantagem, aos 45+1.

YOAN VALAT

Na segunda parte, Nkunku, aos 73, o brasileiro Hilton, na própria baliza, aos 78, e Mbappé, aos 79, avolumaram o resultado, no 13.º triunfo caseiro em 13 jogos para o campeonato, deixando o Paris Saint-Germain no topo da classificação, com 65 pontos, em 24 jogos, mais 15 pontos do que o Lille, que já disputou 25.

Noutro embate para acerto de calendário, da 23.ª ronda, o Bordéus, 13.º com 32, não foi além de um empate 0-0 na receção ao lanterna-vermelha Guingamp, que alinhou a tempo inteiro com o português Pedro Rebocho.

Lusa