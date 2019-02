Basquetebolista sensação dos EUA sai lesionado após rasgão polémico

O basquetebolista Zion Williamson lesionou-se esta quarta-feira, depois de uma das sapatilhas da Nike se ter rasgado, aos 33 segundos de jogo. O rasgão foi tão polémico que já levou a uma queda nas ações da empresa em quase 2%.

Visto como o "próximo LeBron James" e retratado pelos media norte-americanos como um "fenómeno" e um "prodígio", o atleta representa os Duke Blue Devils, uma equipa universitária de basquetebol. Zion Williamson é ainda uma das principais escolhas no "Draft" de junho da NBA, que vai buscar os melhores basquetebolistas às universidades para jogarem na liga profissional.

Na quarta-feira, a equipa defrontou os rivais North Carolina Tar Heels, num jogo que contou com a presença de várias personalidades norte-americanas, como o ex-Presidente Barack Obama, o próprio LeBron James e Jay Z.

Gerry Broome

Aos 33 segundos do jogo, uma das sapatilhas de Zion Williamson rasgou-se, o que fez com que o atleta acabasse por escorregar. O basquetebolista abandonou o jogo e não voltou. Segundo a BBC, o atleta sofreu uma lesão no joelho, não se sabendo ainda qual a extensão do problema.

O polémico rasgão atingiu a Nike, a empresa responsável por fornecer os uniformes e sapatilhas da equipa de Zion Williamson, que já reagiu ao incidente.

"A qualidade e performance dos nossos produtos é muito importante. Este é um caso isolado e estamos a trabalhar para identificar o problema."

A Nike mostrou-se ainda preocupada com a situação e desejou as melhoras ao basquetebolista de 18 anos. Quem também deixou mensagens ao jovem atleta foi Barack Obama e LeBron James, que destacaram o seu potencial e desejaram uma rápida recuperação.