AEK Atenas punido com dois jogos à porta fechada

O AEK Atenas, dos futebolistas portugueses Hélder Lopes e André Simões, foi esta sexta-feira punido com dois jogos à porta fechada na próxima época em que esteja nas provas europeias, devido a incidente num jogo da Liga dos Campeões.

"Ordenar que o clube jogue à porta fechada os seus dois próximos jogos em competições da UEFA como anfitrião", foi a decisão do Comité de Controlo, Ética e Disciplina do organismo.

Em causa estão várias infrações na receção ao Ajax, em 27 de novembro, no Grupo E da Liga dos Campeões, o mesmo do Benfica, em que a UEFA aponta aos gregos o "lançamento de objetos", "pirotecnia", "invasão de campo", "distúrbios no público", entre outras.

A UEFA multou também o AEK Atenas em 80.000 euros e aplicou ainda uma pena de exclusão de um ano das competições europeias, mas com uma pena suspensa das competições europeias por um período de dois anos.

O AEK, que perdeu o jogo com o Ajax por 2-0, terminou o grupo na última posição, sem qualquer ponto. Bayern Munique e Ajax apuraram-se para os oitavos de final da Liga dos Campeões, enquanto o Benfica foi terceiro e relegado para a Liga Europa.

