João Sousa afastado na segunda ronda no Rio de Janeiro

O Open de ténis do Rio de Janeiro, torneio de nível ATP 500, deixou esta quinta-feira de ter portugueses em prova, após a eliminação de João Sousa, às mãos do norueguês Casper Ruud, na segunda ronda.

O tenista luso, 40.º do ranking mundial, era claramente favorito ante o escandinavo, apenas 135.º, mas no final o nórdico levou a melhor, com os parciais de 6-3, 3-6 e 6-4, em duas horas e 11 minutos.

O equilíbrio foi nota em destaque até ao 5-4 no terceiro 'set', após o que Ruud conseguiu dois 'match points' no jogo de serviço de Sousa, acabando por ganhar mesmo.

João Sousa, quinto pré-designado, foi o último dos oito cabeças de série a ser afastado do torneio, que assim deixou de ter jogadores do 'top-50'.

O mais cotado passa agora a ser o uruguaio Pablo Cuevas, 63.º do 'ranking' e vencedor há dois anos na terra batida do Jockey Club Brasileiro.

