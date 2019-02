Jogador do Penafiel salva colega da equipa adversária que caiu inanimado em campo

Um jogador do Penafiel B salvou um colega da equipa adversária durante o jogo quando caiu inanimado no campo. A rapidez no socorro terá sido crucial.

Tiago Gonçaves ainda foi transportado para o hospital mas teve alta no próprio dia. O Clube diz que o lateral direito está bem e já voltou aos treinos