O Benfica encerra a 23ª jornado do campeonato em casa contra o Chaves. Salvio, André Almeida e Ferro são baixas confirmadas.

Por isso, Bruno Lage tem apenas um central disponível para o encontro no estádio da Luz. Em caso de vitória o Benfica volta a aproximar-se do líder do campeonato, o FCPorto.

O jogo entre o Benfica, segundo classificado, com 53 pontos, e o Desportivo de Chaves, 17.º, com 19, está marcado para esta segunda-feira, às 21:15, no Estádio da Luz.