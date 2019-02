Portugal conhece hoje adversários no Mundial de sub-20

A seleção portuguesa de futebol de sub-20 fica hoje a conhecer os adversários no Mundial da categoria, que Portugal venceu em 1989 e 1991, no sorteio que se realiza em Gdynia, na Polónia, país anfitrião da fase final.

A Argentina, recordista de títulos, com seis troféus conquistados (1979, 1995, 1997, 2001, 2005 e 2007), é a adversária mais temida pelas equipas integradas no pote 1, reservado aos cabeças de série, no qual está incluído Portugal, que, além de ter-se sagrado campeão duas vezes, também foi finalista vencido em 2011 e terceiro classificado em 1995.

A equipa das ‘quinas’ não poderá encontrar nenhuma das seleções do seu pote, entre as quais está a Polónia, país organizador da fase final, entre 23 de maio e 15 de junho, e que integra também Uruguai, Estados Unidos e México e França, vencedora do torneio em 2013 e uma das três campeãs presentes na edição deste ano, em conjunto com Portugal e Argentina.

Ao contrário da Argentina, a equipa a ‘evitar’ no pote 3, a seleção treinada por Hélio Sousa não poderá, garantidamente, a Ucrânia, uma vez que os condicionalismos do sorteio impedem a colocação no mesmo grupo de dois países da mesma confederação, o que exclui também a possibilidade de defrontar a Itália (pote 2) e a Noruega (pote 4).

A seleção portuguesa conta com 11 participações do Campeonato do Mundo de sub-20, nas quais, além de quatro presenças no pódio, sofreu três eliminações nos quartos de final, outras tantas nos ‘oitavos’ e apenas uma na fase de grupos, em 1993, na Austrália, onde chegou com o estatuto de bicampeã em título.

A primeira fase da competição realiza-se de 23 a 31 de maio, com os dois primeiros de cada um dos seis grupos e os quatro melhores terceiros a apurarem-se para os oitavos de final (02 a 04 de junho), seguindo-se os ‘quartos’ (07 e 08), meias-finais (11), jogo de atribuição do terceiro e quarto lugares (14) e a final (15).

Composição dos potes no sorteio do Mundial de sub-20:

- Pote 1: Polónia, Portugal, Uruguai, França, Estados Unidos e México.

- Pote 2: Mali, Nigéria, Nova Zelândia, Colômbia, Coreia do Sul e Itália.

- Pote 3: Arábia Saudita, Senegal, Argentina, Equador, Ucrânia e Honduras.

- Pote 4: Japão, África do Sul, Panamá, Noruega, Qatar e Taiti.

Lusa