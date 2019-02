Treinador do Chaves diz que "Benfica é forte, mas não é invencível"

Na conferência de imprensa de antevisão do jogo, o treinador do Chaves, Tiago Fernandes acredita que a sua equipa pode alcançar um resultado positivo na Luz.

O jogo entre o Benfica, segundo classificado, com 53 pontos, e o Desportivo de Chaves, 17.º, com 19, está marcado para esta segunda-feira, às 21:15, no Estádio da Luz.