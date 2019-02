FC Porto considera "inaceitável" atraso na entrada de adeptos em Tondela

O FC Porto considerou esta segunda-feira "inaceitável a forma como os seus adeptos foram tratados no acesso ao jogo em Tondela", em alusão à entrada tardia no estádio, onde o líder da I Liga de futebol jogou na sexta-feira.

"Este tipo de episódios está a tornar-se recorrente e urge garantir que o acesso aos estádios seja efetuado de forma a que ninguém com ingresso válido seja obrigado a perder grande parte do jogo", refere o clube, em comunicado publicado no site oficial.

O FC Porto, que venceu o Tondela no Estádio João Cardoso, por 3-0, em jogo da 23.ª jornada do campeonato, agradeceu, na mesma nota, aos seus adeptos, pela tolerância demonstrada e o "apoio incansável" à equipa.

Já nesta época, também o Sporting se manifestou crítico em relação à entrada tardia dos seus adeptos nos jogos disputados fora do Estádio José Alvalade, considerando-o injustificável.

O presidente do clube 'leonino', Frederico Varandas, chegou mesmo a tomar a posição de apenas entrar no Estádio do Bonfim, em 30 de janeiro, na 19.ª jornada, depois de o último adepto do Sporting estar no interior do recinto.

O dirigente leonino acabaria por entrar apenas dez minutos após o apito inicial, num jogo em que o Sporting empatou a 1-1 com o Vitória de Setúbal.

Lusa