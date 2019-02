Gastão Elias apura-se para a segunda ronda do torneio de Yokohama

O português Gastão Elias qualificou-se hoje para a segunda ronda do torneio de ténis de Yokohama, ao vencer o chinês Di Wu, na estreia no torneio japonês do circuito 'Challenger' em piso duro.

Elias, 297.º classificado do 'ranking' mundial, impôs-se pelos parciais de 6-4, 3-6 e 6-2 ao tenista chinês, posicionado vários lugares abaixo na hierarquia da ATP, em 320.º, após uma hora e 49 minutos de confronto.

Na segunda eliminatória, o Elias vai defrontar o brasileiro Guilherme Clezar, número 237 do mundo e 13.º cabeça de série do torneio japonês, no qual participa também o português Gonçalo Oliveira, que se vai estrear frente ao russo Ivan Gakhov.

Lusa