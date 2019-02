Mourinho não pode falar sobre a sua passagem pelo Manchester United

José Mourinho confirmou que tem uma cláusula de confidencialidade no acordo de rescisão com o Manchester United. O treinador português não pode, por isso, falar da passagem por Old Trafford.

A confirmação da existência da clausula de confidencialidade foi feita pelo próprio José Mourinho, numa entrevista ao jornal inglês The Telegraph.

O técnico admitiu ainda ter recusado uma proposta financeiramente muito lucrativa, sem revelar o nome do clube que a fez. Mourinho justificou a decisão dizendo que está à espera de um "clube competitivo".