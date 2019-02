"Os jogadores ficaram chocados" com Kepa

O Chelsea recebe esta quarta-feira o Tottenham em jogo a contar para a 28.ª jornada da Liga Inglesa. Maurizio Sarri já fez a antevisão do jogo e voltou a falar do incidente com o guarda-redes Kepa. O técnico italiano revelou que Kepa pediu desculpa. Para o treinador da equipa londrina o assunto está encerrado embora o classifique como um erro grave.