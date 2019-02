Os onzes inicias de FC Porto e SC Braga

FC Porto: Fabiano; Manafá, Pepe, Felipe e Alex Telles; Herrera, Óliver, Corona e Otávio; Adrián López e Fernando Andrade.

SC Braga: Marafona; Sequeira, Raúl Silva, Bruno Viana e Ricardo Esgaio; Ricardo Horta, Claudemir, João Palhinha e Wilson Eduardo; Fransérgio e Dyego Sousa.

FC Porto e o Sporting de Braga começam hoje a disputar um lugar na final da Taça de Portugal de futebol, na primeira mão das meias-finais, no Estádio do Dragão, no Porto.

As duas equipas chegam em momentos distintos de forma, com os 'dragões', líderes isolados da I Liga, a virem de duas vitórias, com Vitória de Setúbal (2-0) e Tondela (3-0), e os bracarenses de dois desaires, com Sporting (3-0) e Belenenses (2-0).

O pontapé de saída do encontro da primeira mão da meia-final da Taça de Portugal está marcado para as 20:15, com a segunda mão a disputar-se no início de abril.